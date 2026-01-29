Автосервис на краю света (сериал, 2017) смотреть онлайн

Изобретательные механики из автосервиса в Норт-Уэст-Ривер, Лабрадор, решают уникальные задачи, которые помогают гаражу продолжать работать, а деревенским жителям — быть в движении. В силу удаленности автомастерской, механики CRB творчески подходят к работе с тем ограниченным запасом инструментов и деталей, который есть под рукой.

