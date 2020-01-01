Авантюристы (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Они дарят надежду на исцеление, выгодный брак, быстрые миллионы, но оставляют людей с пустыми карманами и в полном недоумении. Семь историй про людей, которые выдавали себя за богачей, учителей жизни и �гениальных врачей — и смогли на этом заработать.



Сериал Авантюристы 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.