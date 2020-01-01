WinkСериалыАвантюристы1-й сезон4-я серия
5.62020, Авантюристы. Серия 4
Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Авантюристы (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Они дарят надежду на исцеление, выгодный брак, быстрые миллионы, но оставляют людей с пустыми карманами и в полном недоумении. Семь историй про людей, которые выдавали себя за богачей, учителей жизни и �гениальных врачей — и смогли на этом заработать.
Сериал Авантюристы 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- ССРежиссёр
Савва
Савельев
- АКРежиссёр
Анна
Карпова
- ЕЗРежиссёр
Евгения
Зобнина
- Актёр
Александр
Молочников
- ДПАктриса
Дарья
Пантелеева
- ЕЗСценарист
Евгения
Зобнина
- АКСценарист
Анна
Карпова
- СССценарист
Савва
Савельев
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- Продюсер
Родион
Чепель
- ПШПродюсер
Полина
Шевченко
- ИКПродюсер
Илья
Карпухин
- ИЗМонтажёр
Иван
Зубков
- РХМонтажёр
Ринат
Халеков
- ИЮМонтажёр
Иван
Юдин
- МЕМонтажёр
Максим
Ермоленко
- МООператор
Михаил
Оркин