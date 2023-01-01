Авантюристы
Wink
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Авантюристы
5.62020, Авантюристы 1 сезон
Документальные18+

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Авантюристы (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Они дарят надежду на исцеление, выгодный брак, быстрые миллионы, но оставляют людей с пустыми карманами и в полном недоумении. Семь историй про людей, которые выдавали себя за богачей, учителей жизни и гениальных врачей — и смогли на этом заработать.

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7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Авантюристы»

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