9.12024, Арина. Сезон 1. Серия 3
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Арина (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Домохозяйка Арина Захарова с головой погрязла в быту. Муж Василий ни во что её не ставит, но она считает, что нет другого выбора, кроме как терпеть такое положение. Ситуация меняется, когда супруги попадают в аварию и разбивают стоящую на обочине машину. Арина устраивается горничной в дом предпринимателя Максима Калинина, чтобы покрыть долги. На новом месте она помогает Максиму не только по дому, но и в работе, благодаря чему бизнесмен получает важный контракт. Сближение жены с работодателем вызывает ревность у Василия, Арина не выдерживает нападок и подаёт на развод. Теперь у неё появился шанс начать новую жизнь и найти себя в чём-то, кроме семьи, но бывший муж не собирается сдаваться так просто.
Рейтинг
- АСАктриса
Анна
Соколович
- МБАктёр
Михаил
Бондарук
- БЖАктриса
Божена
Жарина
- Актёр
Алексей
Анищенко
- АЧАктёр
Артём
Черкаев
- ЕРАктриса
Екатерина
Радченко
- НСАктёр
Николай
Сахаров
- МБАктёр
Максим
Битюков
- ЕСАктриса
Екатерина
Семенова
- АЖСценарист
Александр
Жуков
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ТБХудожница
Татьяна
Борисова
- РЗОператор
Руслан
Зубаиров
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев