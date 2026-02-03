Арина
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Арина
9.12024, Арина 1 сезон
Мелодрама18+
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Арина (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Домохозяйка Арина Захарова с головой погрязла в быту. Муж Василий ни во что её не ставит, но она считает, что нет другого выбора, кроме как терпеть такое положение. Ситуация меняется, когда супруги попадают в аварию и разбивают стоящую на обочине машину. Арина устраивается горничной в дом предпринимателя Максима Калинина, чтобы покрыть долги. На новом месте она помогает Максиму не только по дому, но и в работе, благодаря чему бизнесмен получает важный контракт. Сближение жены с работодателем вызывает ревность у Василия, Арина не выдерживает нападок и подаёт на развод. Теперь у неё появился шанс начать новую жизнь и найти себя в чём-то, кроме семьи, но бывший муж не собирается сдаваться так просто.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Арина»