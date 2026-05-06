WinkСериалыАрена судьбы1-й сезон8-я серия
2023, Ming yun quan tai
Мультсериалы, Фантастика12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Арена судьбы (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+25 мин
Арена судьбы
Сезон 1 Серия 1
- 12+24 мин
Арена судьбы
Сезон 1 Серия 2
- 12+25 мин
Арена судьбы
Сезон 1 Серия 3
- 12+23 мин
Арена судьбы
Сезон 1 Серия 4
- 12+24 мин
Арена судьбы
Сезон 1 Серия 5
- 12+27 мин
Арена судьбы
Сезон 1 Серия 6
- 12+22 мин
Арена судьбы
Сезон 1 Серия 7
- 12+24 мин
Арена судьбы
Сезон 1 Серия 8
- 12+24 мин
Арена судьбы
Сезон 1 Серия 9
- 12+22 мин
Арена судьбы
Сезон 1 Серия 10
- 12+22 мин
Арена судьбы
Сезон 1 Серия 11
- 12+25 мин
Арена судьбы
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Трагический несчастный случай переворачивает жизнь наивной и любознательной девушки. Близкие отворачиваются от неё, оставив в одиночестве. Чтобы справиться с болью, она начинает заниматься боксом, не подозревая, куда заведёт её новое увлечение.