Трагический несчастный случай переворачивает жизнь наивной и любознательной девушки. Близкие отворачиваются от неё, оставив в одиночестве. Чтобы справиться с болью, она начинает заниматься боксом, не подозревая, куда заведёт её новое увлечение.

