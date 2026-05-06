Арена судьбы. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Арена судьбы
1-й сезон
7-я серия
2023, Ming yun quan tai
Мультсериалы, Фантастика12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Арена судьбы (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Трагический несчастный случай переворачивает жизнь наивной и любознательной девушки. Близкие отворачиваются от неё, оставив в одиночестве. Чтобы справиться с болью, она начинает заниматься боксом, не подозревая, куда заведёт её новое увлечение.

Страна
Китай
Жанр
Спортивный, Фантастика, Боевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг