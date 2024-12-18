Аппетитный Новый год. Сезон 1. Серия 5
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Аппетитный Новый год (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.42024, Аппетитный Новый год. Сезон 1. Серия 5
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Новый год — это не только время волшебства и праздника, но и великолепная возможность порадовать себя и близких аппетитными блюдами. В нашей подборке самых аппетитных праздничных рецептов вы найдете идеи для создания идеального новогоднего меню. Приготовьтесь к Новому году с нашими невероятными кулинарными идеями!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария
Время
29 мин / 00:29

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