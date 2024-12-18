Аппетитный Новый год (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.42024, Аппетитный Новый год. Сезон 1. Серия 5
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
- 18+30 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 1 Серия 1
- 18+31 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 1 Серия 2
- 18+26 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 1 Серия 4
- 18+30 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 1 Серия 6
- 18+29 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 1 Серия 8
- 18+22 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 1 Серия 9
- 18+29 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Новый год — это не только время волшебства и праздника, но и великолепная возможность порадовать себя и близких аппетитными блюдами. В нашей подборке самых аппетитных праздничных рецептов вы найдете идеи для создания идеального новогоднего меню. Приготовьтесь к Новому году с нашими невероятными кулинарными идеями!