Аппетитный Новый год. Сезон 2
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Аппетитный Новый год
2-й сезон

Аппетитный Новый год (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

8.42024, Аппетитный Новый год. Сезон 2 24 серии
Кулинария18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Новый год — это не только время волшебства и праздника, но и великолепная возможность порадовать себя и близких аппетитными блюдами. В нашей подборке самых аппетитных праздничных рецептов вы найдете идеи для создания идеального новогоднего меню. Приготовьтесь к Новому году с нашими невероятными кулинарными идеями!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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