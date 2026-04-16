WinkСериалыАппетитный Новый год2-й сезон
Аппетитный Новый год (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн
8.42024, Аппетитный Новый год. Сезон 2 24 серии
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
- 18+26 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 1
- 18+26 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 2
- 18+29 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 3
- 18+27 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 4
- 18+28 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 5
- 18+28 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 6
- 18+29 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 7
- 18+28 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 8
- 18+27 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 9
- 18+29 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 10
- 18+25 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 11
- 18+26 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 12
- 18+21 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 13
- 18+25 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 14
- 18+17 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 15
- 18+18 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 16
- 18+29 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 17
- 18+30 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 18
- 18+27 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 19
- 18+8 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 20
- 18+28 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 21
- 18+15 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 22
- 18+28 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 23
- 18+29 мин
Аппетитный Новый год
Сезон 2 Серия 24
О сериале
Новый год — это не только время волшебства и праздника, но и великолепная возможность порадовать себя и близких аппетитными блюдами. В нашей подборке самых аппетитных праздничных рецептов вы найдете идеи для создания идеального новогоднего меню. Приготовьтесь к Новому году с нашими невероятными кулинарными идеями!