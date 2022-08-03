Angry Birds Toons. Сезон 2. Серия 15
Wink
Детям
Angry Birds Toons
2-й сезон
15-я серия

Angry Birds Toons (мультсериал, 2014) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Angry Birds Toons!
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Остроумный мультсериал о приключениях персонажей популярной мобильной игры. Стая злых птичек под руководством харизматичного вожака Реда вынуждена постоянно обороняться от своих соседей по острову — гадких зелeных свиней, которые покушаются на потомство героев в надежде пожарить яичницу.

Страна
Финляндия
Жанр
Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.3 IMDb