Angry Birds. Стелла. Сезон 2. Серия 4
Wink
Детям
Angry Birds. Стелла
2-й сезон
4-я серия

Angry Birds. Стелла (мультсериал, 2014) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.52014, Angry Birds Stella
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Еще недавно Гейл была частью сплоченной пернатой стаи, но однажды эта капризная птичка перешла на сторону врага и стала Плохой Принцессой зеленых хрюш. Злодейка и ее армия собираются сделать жизнь на сказочном острове невыносимой, а значит Стелла и еe верные друзья должны ей помешать.

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Информация

Страна
Финляндия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

6.3 IMDb