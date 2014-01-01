Angry Birds. Стелла (мультсериал, 2014) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Angry Birds. Стелла. Сезон 2. Серия 1
Angry Birds. Стелла
2-й сезон
1-я серия

8.62014, Angry Birds Stella
Мультсериалы6+

Еще недавно Гейл была частью сплоченной пернатой стаи, но однажды эта капризная птичка перешла на сторону врага и стала Плохой Принцессой зеленых хрюш. Злодейка и ее армия собираются сделать жизнь на сказочном острове невыносимой, а значит Стелла и еe верные друзья должны ей помешать.

Сериал Angry Birds 2 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Финляндия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

6.3 IMDb