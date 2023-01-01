Angry Birds. Стелла
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Angry Birds. Стелла

Angry Birds. Стелла (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

8.52014, Angry Birds Stella 2 сезона
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Еще недавно Гейл была частью сплоченной пернатой стаи, но однажды эта капризная птичка перешла на сторону врага и стала Плохой Принцессой зеленых хрюш. Злодейка и ее армия собираются сделать жизнь на сказочном острове невыносимой, а значит Стелла и еe верные друзья должны ей помешать.

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Рейтинг

6.3 IMDb