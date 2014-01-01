Angry Birds. Стелла (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Еще недавно Гейл была частью сплоченной пернатой стаи, но однажды эта капризная птичка перешла на сторону врага и стала Плохой Принцессой зеленых хрюш. Злодейка и ее армия собираются сделать жизнь на сказочном острове невыносимой, а значит Стелла и еe верные друзья должны ей помешать.



