Angry Birds. Стелла (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.72014, Angry Birds Stella
Мультсериалы6+
- 6+6 мин
Angry Birds. Стелла
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 6+6 мин
Angry Birds. Стелла
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 6+6 мин
Angry Birds. Стелла
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 6+6 мин
Angry Birds. Стелла
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 6+6 мин
Angry Birds. Стелла
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 6+6 мин
Angry Birds. Стелла
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 6+6 мин
Angry Birds. Стелла
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 6+6 мин
Angry Birds. Стелла
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 6+6 мин
Angry Birds. Стелла
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 6+6 мин
Angry Birds. Стелла
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 6+6 мин
Angry Birds. Стелла
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 6+6 мин
Angry Birds. Стелла
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 6+6 мин
Angry Birds. Стелла
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
О сериале
Еще недавно Гейл была частью сплоченной пернатой стаи, но однажды эта капризная птичка перешла на сторону врага и стала Плохой Принцессой зеленых хрюш. Злодейка и ее армия собираются сделать жизнь на сказочном острове невыносимой, а значит Стелла и еe верные друзья должны ей помешать.
СтранаФинляндия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
6.3 IMDb