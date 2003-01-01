Ангелы в Америке. Серия 1
Wink
Детям
Ангелы в Америке
1-й сезон
1-я серия

Ангелы в Америке (сериал, 2003) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.82003, Angels in America
Фэнтези, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Аль Пачино, Мэрил Стрип и Эмма Томпсон в головокружительной истории о жизни и смерти от культового режиссера Майка Николса. Умирающий юрист, мормон-гей, ясновидящая и больной СПИДом. Их судьбы переплетутся. Чтобы каждый смог увидеть свет в конце тоннеля.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ангелы в Америке»

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