Ангелы в Америке (сериал, 2003) сезон 1 смотреть онлайн

Аль Пачино, Мэрил Стрип и Эмма Томпсон в головокружительной истории о жизни и смерти от культового режиссера Майка Николса. Умирающий юрист, мормон-гей, ясновидящая и больной СПИДом. Их судьбы переплетутся. Чтобы каждый смог увидеть свет в конце тоннеля.

