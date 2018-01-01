Wink
Ангелы в Америке
1-й сезон

Ангелы в Америке (сериал, 2003) сезон 1 смотреть онлайн

6.82003, Angels in America 6 серий
Фэнтези, Драма12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Аль Пачино, Мэрил Стрип и Эмма Томпсон в головокружительной истории о жизни и смерти от культового режиссера Майка Николса. Умирающий юрист, мормон-гей, ясновидящая и больной СПИДом. Их судьбы переплетутся. Чтобы каждый смог увидеть свет в конце тоннеля.

Страна
США, Италия
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ангелы в Америке»