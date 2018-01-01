WinkДетямАнгелы в Америке1-й сезон
Ангелы в Америке (сериал, 2003) сезон 1 смотреть онлайн
6.82003, Angels in America 6 серий
Фэнтези, Драма12+
О сериале
Аль Пачино, Мэрил Стрип и Эмма Томпсон в головокружительной истории о жизни и смерти от культового режиссера Майка Николса. Умирающий юрист, мормон-гей, ясновидящая и больной СПИДом. Их судьбы переплетутся. Чтобы каждый смог увидеть свет в конце тоннеля.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb
- МНРежиссёр
Майк
Николс
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Мэри-Луиз
Паркер
- Актёр
Джастин
Кирк
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Бен
Шенкман
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Мэрил
Стрип
- БМАктёр
Брайан
Маркинсон
- Актриса
Эмма
Томпсон
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- ТКСценарист
Тони
Кушнер
- КБПродюсер
Кэри
Брокау
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- МХПродюсер
Майкл
Хейли
- МНПродюсер
Майк
Николс
- СВХудожник
Стюарт
Вурцель
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- ДБМонтажёр
Джон
Блум
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман