Анекдоты. Сезон 2. Серия 19
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Анекдоты 2
2-й сезон
19-я серия
7.72013, Анекдоты. Сезон 2. Серия 19
Комедия18+

Анекдоты 2 (сериал, 2013) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

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2-й сезон

О сериале

Новое скетч-шоу «Анекдоты» - это экранизация самых свежих и смешных анекдотов, героями которых стали гламурные блондинки, тещи, Вовочки и Казановы в шкафу. В главных ролях шоу снялись всем нам хорошо известные актеры. И каждый из них выбрал себе роль по душе. Андрей Федорцов – преданный семьянин, поэтому выбрал для себя роли мужей. Семен Стругачев выбрал анекдоты о мужской дружбе. А Юрий Гальцев сыграл начальника военкомата, который придумал оригинальный способ отмазывать призывников от армии.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

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