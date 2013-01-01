Анекдоты 2 (сериал, 2013) сезон 2 серия 41 смотреть онлайн бесплатно

Новое скетч-шоу «Анекдоты» - это экранизация самых свежих и смешных анекдотов, героями которых стали гламурные блондинки, тещи, Вовочки и Казановы в шкафу. В главных ролях шоу снялись всем нам хорошо известные актеры. И каждый из них выбрал себе роль по душе. Андрей Федорцов – преданный семьянин, поэтому выбрал для себя роли мужей. Семен Стругачев выбрал анекдоты о мужской дружбе. А Юрий Гальцев сыграл начальника военкомата, который придумал оригинальный способ отмазывать призывников от армии.



