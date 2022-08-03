WinkСериалыАнекдоты 22-й сезон24-я серия
7.72013, Анекдоты. Сезон 2. Серия 24
Комедия18+
Анекдоты 2 (сериал, 2013) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+25 мин
Анекдоты 2
О сериале
Новое скетч-шоу «Анекдоты» - это экранизация самых свежих и смешных анекдотов, героями которых стали гламурные блондинки, тещи, Вовочки и Казановы в шкафу. В главных ролях шоу снялись всем нам хорошо известные актеры. И каждый из них выбрал себе роль по душе. Андрей Федорцов – преданный семьянин, поэтому выбрал для себя роли мужей. Семен Стругачев выбрал анекдоты о мужской дружбе. А Юрий Гальцев сыграл начальника военкомата, который придумал оригинальный способ отмазывать призывников от армии.