Американская история ужасов. Сезон 5. Серия 2
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Сериалы
Американская история ужасов
5-й сезон
2-я серия
8.72015, American Horror Story
Ужасы, Фантастика18+

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Американская история ужасов (сериал, 2015) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Действие разворачивается в старом отеле в центре Лос-Анджелеса, который таит в себе много необъяснимых загадок. Звездой сезона стала Леди Гага в роли богатой графини и владелицы отеля «Кортез». Сразу два главных злодея, настоящий любовный треугольник и много-много крови.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»