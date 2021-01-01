Аллен против Фэрроу. Серия 4
Wink
Сериалы
Аллен против Фэрроу
1-й сезон
4-я серия
8.52021, Allen v. Farrow
Документальный, Детектив18+
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Аллен против Фэрроу (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мини-сериал с говорящим названием попытается разобраться в истории многолетних обвинений в сторону Вуди Аллена: его бывшая возлюбленная Миа Фэрроу утверждает, что он совершал сексуальное насилие над своей приемной дочерью Дилан. В сериале будут представлены эксклюзивные материалы, рассмотрены показания полиции, а также опрошены новые очевидцы дела.

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Страна
США
Жанр
Документальный, Детектив
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb