Аллен против Фэрроу (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Мини-сериал с говорящим названием попытается разобраться в истории многолетних обвинений в сторону Вуди Аллена: его бывшая возлюбленная Миа Фэрроу утверждает, что он совершал сексуальное насилие над своей приемной дочерью Дилан. В сериале будут представлены эксклюзивные материалы, рассмотрены показания полиции, а также опрошены новые очевидцы дела.



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