Аллен против Фэрроу
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Аллен против Фэрроу
8.42021, Allen v. Farrow 1 сезон
Документальные, Детективы18+
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Аллен против Фэрроу (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мини-сериал с говорящим названием попытается разобраться в истории многолетних обвинений в сторону Вуди Аллена: его бывшая возлюбленная Миа Фэрроу утверждает, что он совершал сексуальное насилие над своей приемной дочерью Дилан. В сериале будут представлены эксклюзивные материалы, рассмотрены показания полиции, а также опрошены новые очевидцы дела. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb