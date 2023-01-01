8.42021, Allen v. Farrow 1 сезон
Документальные, Детективы18+
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Аллен против Фэрроу (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Мини-сериал с говорящим названием попытается разобраться в истории многолетних обвинений в сторону Вуди Аллена: его бывшая возлюбленная Миа Фэрроу утверждает, что он совершал сексуальное насилие над своей приемной дочерью Дилан. В сериале будут представлены эксклюзивные материалы, рассмотрены показания полиции, а также опрошены новые очевидцы дела. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные, Детективы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- КДРежиссёр
Кирби
Дик
- ЭЗРежиссёр
Эми
Зиринг Кофман
- МФАктриса
Миа
Фэрроу
- ФФАктёр
Флетчер
Фэрроу Превин
- ДОАктриса
Дилан
О’Салливан Фэрроу
- МОАктриса
Морин
Орт
- КДСценарист
Кирби
Дик
- ПЛСценарист
Паркер
Лэрами
- ЭЗСценарист
Эми
Зиринг Кофман
- НАПродюсер
Нэнси
Абрахам
- МБПродюсер
Майкен
Бэйрд
- БКХудожник
Бриджет
Калво
- ПЛМонтажёр
Паркер
Лэрами
- СНМонтажёр
Сара
Ньюэнс
- МЭКомпозитор
Майкл
Эбелс