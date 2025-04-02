Академия «Амбрелла» (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2019, Академия «Амбрелла». Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Расформированная группа супергероев воссоединяется после смерти своего приемного отца, который готовил их к спасению мира от неизвестной угрозы. Вместе они должны продолжить его дело.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эллен
Кёрас
- ДУРежиссёр
Джереми
Уэбб
- ПКРежиссёр
Пако
Кабесас
- ССРежиссёр
Стивен
Серджик
- Актриса
Мэри
Джей Блайдж
- Актёр
Джон
Магаро
- АГАктёр
Адам
Годли
- ЭРАктриса
Эмми
Рейвер-Лэмпман
- ДКАктёр
Дэвид
Кастанеда
- ЭПАктёр
Эллиот
Пейдж
- Актёр
Роберт
Шиэн
- КБАктёр
Кэмерон
Бриттон
- ТХАктёр
Том
Хоппер
- ЭГАктёр
Эйдан
Галлахер
- ТПСценарист
Томас
Пейдж Макби
- СБСценарист
Стив
Блэкман
- ДУСценарист
Джерард
Уэй
- СБПродюсер
Стив
Блэкман
- ДКПродюсер
Джефф
Кинг
- ДНПродюсер
Джейсон
Низ
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- КМХудожник
Кэри
Мейер
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо