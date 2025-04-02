Академия «Амбрелла». Сезон 1. Серия 1
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Академия «Амбрелла»
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1-я серия

Академия «Амбрелла» (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Академия «Амбрелла». Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Расформированная группа супергероев воссоединяется после смерти своего приемного отца, который готовил их к спасению мира от неизвестной угрозы. Вместе они должны продолжить его дело.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Академия «Амбрелла»»