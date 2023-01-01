Академия «Амбрелла» (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Академия «Амбрелла» 1 сезон
Фантастика, Фэнтези18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Расформированная группа супергероев воссоединяется после смерти своего приемного отца, который готовил их к спасению мира от неизвестной угрозы. Вместе они должны продолжить его дело.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Фантастика, Боевики, Приключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
- ЭКРежиссёр
Эллен
Кёрас
- ДУРежиссёр
Джереми
Уэбб
- ПКРежиссёр
Пако
Кабесас
- ССРежиссёр
Стивен
Серджик
- Актриса
Мэри
Джей Блайдж
- Актёр
Джон
Магаро
- АГАктёр
Адам
Годли
- ЭРАктриса
Эмми
Рейвер-Лэмпман
- ДКАктёр
Дэвид
Кастанеда
- ЭПАктёр
Эллиот
Пейдж
- Актёр
Р�оберт
Шиэн
- КБАктёр
Кэмерон
Бриттон
- ТХАктёр
Том
Хоппер
- ЭГАктёр
Эйдан
Галлахер
- Т�ПСценарист
Томас
Пейдж Макби
- СБСценарист
Стив
Блэкман
- ДУСценарист
Джерард
Уэй
- СБПродюсер
Стив
Блэкман
- ДКПродюсер
Джефф
Кинг
- ДНПродюсер
Джейсон
Низ
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- КМХудожник
Кэри
Мейер
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо