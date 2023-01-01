Академия «Амбрелла» (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Расформированная группа супергероев воссоединяется после смерти своего приемного отца, который готовил их к спасению мира от неизвестной угрозы. Вместе они должны продолжить его дело.



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