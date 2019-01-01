WinkСериалыАгнцы Божьи1-й сезон4-я серия
Агнцы Божьи (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.52019, Lambs of God
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Изысканная готическая сказка о трех монахинях, обитающих в изолированном монастыре на побережье. Привычный ход жизни женщин нарушает загадочный гость, которого никак нельзя назвать желанным. Создатели сериала устроили своеобразную мини-революцию в жанре — так про Церковь еще не снимали.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДУРежиссёр
Джеффри
Уокер
- ЭДАктриса
Эсси
Дэвис
- Актриса
Джессика
Барден
- Актриса
Энн
Дауд
- СРАктёр
Сэм
Рид
- АБАктриса
Аша
Босварва
- АГАктриса
Арианте
Галани
- ЭЛАктриса
Эмма
Ланкастер
- БМАктёр
Брэд
МакМюррей
- ИРАктриса
Ивонн
Рэй
- СВАктриса
Сара
Вудс
- СЛСценарист
Сара
Ламберт
- МДСценарист
Марель
Дэй
- ХБПродюсер
Хелен
Боуден
- НКПродюсер
Николас
Колла
- БДХудожница
Беверли
Данн
- ДПМонтажёр
Дебора
Пирт
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн