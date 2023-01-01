Агнцы Божьи
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Агнцы Божьи

Агнцы Божьи (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.52019, Lambs of God 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Изысканная готическая сказка о трех монахинях, обитающих в изолированном монастыре на побережье. Привычный ход жизни женщин нарушает загадочный гость, которого никак нельзя назвать желанным. Создатели сериала устроили своеобразную мини-революцию в жанре — так про Церковь еще не снимали.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Агнцы Божьи»

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