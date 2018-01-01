Wink
Сериалы
Агнцы Божьи
1-й сезон

Агнцы Божьи (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.52019, Lambs of God 4 серии
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Изысканная готическая сказка о трех монахинях, обитающих в изолированном монастыре на побережье. Привычный ход жизни женщин нарушает загадочный гость, которого никак нельзя назвать желанным. Создатели сериала устроили своеобразную мини-революцию в жанре — так про Церковь еще не снимали.

Страна
Австралия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Агнцы Божьи»