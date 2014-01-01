Агент (сериал, 2014) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Фермер с Лонг-Айленда вступает в шпионскую организацию, чтобы бороться против власти Британской империи. Историческая драма «Агент» — сериал с Джейми Беллом о первой секретной службе США.
1776 год. В США началась борьба за независимость от Великобритании. Фермер Абрахам Вудхалл живет в своем имении на Лонг-Айленде вместе с ж�еной Мэри и новорожденным ребенком. Его отец верен британской короне, но друзья детства Калеб Брюстер и Бенджамин Таллмедж — убежденные революционеры. Абрахам пытается оставаться в стороне от конфликта, но ему приходится присоединиться к друзьям, когда муж его бывшей возлюбленной Анны Стронг попадает за решетку, а сама она оказывается в опасности. Постепенно Абрахам втягивается в шпионскую интригу и становится вынужден врать близким и вести двойную игру, чтобы добиться независимости колоний.
Вас ждет захватывающая история о зарождении шпионской сети в Северной Америке. Смотрите сериал «Агент» в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрВоенные, Исторические, Драмы
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джереми
Уэбб
- ЭЭРежиссёр
Эгил
Эгилссон
- КБРежиссёр
Кит
Боак
- ЭМРежиссёр
Эндрю
Маккарти
- НКРежиссёр
Ник
Копус
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- КДРежиссёр
Кейт
Дэннис
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бьянчи
- Режиссёр
С.Дж.
Кларксон
- АДРежиссёр
Адам
Дэвидсон
- КФРежиссёр
Кеннет
Финк
- ОХРежиссёр
Оливер
Хиршбигель
- РУРежиссёр
Руперт
Уайатт
- Режиссёр
Эллисон
Андерс
- Актёр
Джейми
Белл
- СНАктёр
Сет
Нумрик
- Актёр
Дэниэл
Хеншэлл
- МУАктриса
Миган
Уорнер
- КМАктёр
Кевин
Макнэлли
- ХЛАктриса
Хезер
Линд
- СРАктёр
Сэмюэл
Рукин
- БГАктёр
Берн
Горман
- ЙКАктёр
Йен
Кан
- Актёр
Энгус
Макфадьен
- ДДАктёр
Джей
Джей Филд
- КСАктриса
Ксения
Соло
- ОЙАктёр
Овайн
Йомэн
- АРСценарист
Александр
Роуз
- ЛМСценарист
Латойя
Морган
- Продюсер
Барри
Джозефсон
- АРПродюсер
Александр
Роуз
- ЛМПродюсер
Латойя
Морган
- БЧХудожник
Бэрри
Чусид
- РБХудожник
Ричард
Бланкеншип
- ДЗХудожница
Донна
Заковска
- ЛПХудожница
Лали
Пур
- ТЛМонтажёр
Тамара
Лучиано
- НТМонтажёр
Ник
Тоул
- МВОператор
Марвин
В. Раш
- УУОператор
Уильям
Уэйджес
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- БРКомпозитор
Брэндон
Робертс