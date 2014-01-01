Агент. Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Агент
3-й сезон
5-я серия
8.52014, Turn
Драмы, Военные18+
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Агент (сериал, 2014) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

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О сериале

Фермер с Лонг-Айленда вступает в шпионскую организацию, чтобы бороться против власти Британской империи. Историческая драма «Агент» — сериал с Джейми Беллом о первой секретной службе США.

1776 год. В США началась борьба за независимость от Великобритании. Фермер Абрахам Вудхалл живет в своем имении на Лонг-Айленде вместе с женой Мэри и новорожденным ребенком. Его отец верен британской короне, но друзья детства Калеб Брюстер и Бенджамин Таллмедж — убежденные революционеры. Абрахам пытается оставаться в стороне от конфликта, но ему приходится присоединиться к друзьям, когда муж его бывшей возлюбленной Анны Стронг попадает за решетку, а сама она оказывается в опасности. Постепенно Абрахам втягивается в шпионскую интригу и становится вынужден врать близким и вести двойную игру, чтобы добиться независимости колоний.

Вас ждет захватывающая история о зарождении шпионской сети в Северной Америке. Смотрите сериал «Агент» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Военные, Исторические, Драмы
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Агент»