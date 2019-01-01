Агата и сыск. Королева брильянтов (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Конец XIX века. Она — начинающая мошенница. Юная, обворожительная, легко меняющая внешность. Он — проницательный, нестандартно мыслящий сыщик. Ее фамилия — Керн. Его — Пушкин. Совпадение или знак судьбы? Что толкнуло молодую дворянку на путь преступления, и как далеко сей путь может ее завести? Где ловкий сыщик устроит мошеннице западню и знакомо ли ему милосердие? Как завершится их поединок, в который, помимо авантюрной интриги, вплетаются убийства, мистика и, конечно, любовь?



Сериал Агата и сыск 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.