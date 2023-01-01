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Агата и сыск. Королева брильянтов
Актёры и съёмочная группа сериала «Агата и сыск. Королева брильянтов»

Актёры и съёмочная группа сериала «Агата и сыск. Королева брильянтов»

Режиссёры

Владимир Койфман

Владимир Койфман

Режиссёр

Актёры

Дарья Ленда

Дарья Ленда

АктрисаАгата Керн
Константин Крюков

Константин Крюков

АктёрАлексей Пушкин
Александр Половцев

Александр Половцев

АктёрЭфенбах
Борис Хвошнянский

Борис Хвошнянский

Актёр
Егор Бакулин

Егор Бакулин

АктёрЛелюхин
Василий Рукша

Василий Рукша

Актёрлюбовник Ангелины
Вера Плешанова

Вера Плешанова

Актрисадама в парке
Оксана Карпенко

Оксана Карпенко

Актрисапроститутка в борделе, в титрах не указана
Сергей Кореньков

Сергей Кореньков

Актёробманутый господин, в титрах не указан
Алексей Евсюков

Алексей Евсюков

Актёр
Илья Борисов

Илья Борисов

АктёрГеннадий Кузьмич, портье
Юлия Хейнлайд

Юлия Хейнлайд

АктрисаИрина Немировская, жена Виктора
Александр Шинкарев

Александр Шинкарев

АктёрПарфен

Сценаристы

Григорий Жихаревич

Григорий Жихаревич

Сценарист
Антон Чиж

Антон Чиж

Сценарист

Продюсеры

Юлия Соболевская

Юлия Соболевская

Продюсер

Операторы

Ярослав Процко

Ярослав Процко

Оператор

Композиторы

Виталий Истомин

Виталий Истомин

Композитор