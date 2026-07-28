Призыватель Аллен и его друзья поступают в Академию, чтобы отправиться на войну с демонами. Каким дисциплинам они обучатся и получится ли у них улучшить свои характеристики, расскажет «Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире». 2 сезон динамичного аниме вы найдете в подписке Amediateka.



Второй сезон фэнтезийного аниме о геймере, переродившемся в волшебном мире новой онлайн-игры, стартует после того, как Аллен и Сесиль узнают об истинном предназначении Академии героев. Твердо намереваясь присоединиться к борьбе против Князя тьмы и его армии демонов, призыватель и колдунья готовятся к вступительным экзаменам, а перед отъездом узнают, что к ним присоединятся старые друзья Аллена: мастер меча Крена и копейщик Догора. Они становятся юными авантюристами и образовывают группу «Хардкорщики», чтобы вместе раскачивать свои характеристики. Кроме того, в Академии Аллена уже ждет легендарный герой Хельмиос, у которого на призывателя большие планы.



Чтобы узнать, справится ли Аллен с испытаниями, которые для него приготовила Академия, смотрите 2 сезон аниме «Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире» в подписке Amediateka на Wink.

