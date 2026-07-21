Контент станет доступным 31.07.2026
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире (сериал, 2026) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
- 18+25 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 2 Серия 1
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 2 Серия 2
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 2 Серия 3
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 2 Серия 4
- 18+31июля
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 2 Серия 5
- 18+7августа
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 2 Серия 6
О сериале
Призыватель Аллен и его друзья поступают в Академию, чтобы отправиться на войну с демонами. Каким дисциплинам они обучатся и получится ли у них улучшить свои характеристики, расскажет «Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире». 2 сезон динамичного аниме вы найдете в подписке Amediateka.
Второй сезон фэнтезийного аниме о геймере, переродившемся в волшебном мире новой онлайн-игры, стартует после того, как Аллен и Сесиль узнают об истинном предназначении Академии героев. Твердо намереваясь присоединиться к борьбе против Князя тьмы и его армии демонов, призыватель и колдунья готовятся к вступительным экзаменам, а перед отъездом узнают, что к ним присоединятся старые друзья Аллена: мастер меча Крена и копейщик Догора. Они становятся юными авантюристами и образовывают группу «Хардкорщики», чтобы вместе раскачивать свои характеристики. Кроме того, в Академии Аллена уже ждет легендарный герой Хельмиос, у которого на призывателя большие планы.
Чтобы узнать, справится ли Аллен с испытаниями, которые для него приготовила Академия, смотрите 2 сезон аниме «Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире» в подписке Amediateka на Wink.