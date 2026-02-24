Адский учитель Нубэ (сериал, 2025) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

В самой обычной начальной школе работает Нубэ — самый интересный и необычный преподаватель в Японии. Он кажется добрым и немного странным, а в его левой руке живет демон. Именно поэтому мужчина всегда носит на ней перчатку, но как только чувствует рядом какую-то паранормальщину, снимает её и готовится к бою. В школе то и дело появляются призраки, атакующие его учеников, ведьмы и даже ревнивая снежная дева, которая неровно дышит к Нубэ. Смотрите аниме «Адский учитель Нубэ» в подписке Amediateka на Wink.

