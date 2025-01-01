Адский учитель Нубэ (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Адский учитель Нубэ. Сезон 1. Серия 5
Адский учитель Нубэ
1-й сезон
5-я серия
8.32025, Jigoku Sensei Nube
Аниме, Ужасы18+
В самой обычной начальной школе работает Нубэ — самый интересный и необычный преподаватель в Японии. Он кажется добрым и немного странным, а в его левой руке живет демон. Именно поэтому мужчина всегда носит на ней перчатку, но как только чувствует рядом какую-то паранормальщину, снимает её и готовится к бою. В школе то и дело появляются призраки, атакующие его учеников, ведьмы и даже ревнивая снежная дева, которая неровно дышит к Нубэ.

Япония
Комедия, Ужасы, Боевик, Аниме
Full HD
22 мин / 00:22

7.4 КиноПоиск