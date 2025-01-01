WinkСериалыАдский учитель Нубэ1-й сезон11-я серия
8.42025, Jigoku Sensei Nube
Аниме, Ужасы18+
Контент станет доступным 10.09.2025
Адский учитель Нубэ (сериал, 2025) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Адский учитель Нубэ
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Адский учитель Нубэ
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Адский учитель Нубэ
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Адский учитель Нубэ
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Адский учитель Нубэ
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Адский учитель Нубэ
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
Адский учитель Нубэ
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Адский учитель Нубэ
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Адский учитель Нубэ
Сезон 1 Серия 9
- 18+3сентября
Адский учитель Нубэ
Сезон 1 Серия 10
- 18+10сентября
Адский учитель Нубэ
Сезон 1 Серия 11
О сериале
В самой обычной начальной школе работает Нубэ — самый интересный и необычный преподаватель в Японии. Он кажется добрым и немного странным, а в его левой руке живет демон. Именно поэтому мужчина всегда носит на ней перчатку, но как только чувствует рядом какую-то паранормальщину, снимает её и готовится к бою. В школе то и дело появляются призраки, атакующие его учеников, ведьмы и даже ревнивая снежная дева, которая неровно дышит к Нубэ. Смотрите аниме «Адский учитель Нубэ» в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Адский учитель Нубэ 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск