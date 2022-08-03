Activate: глобальное гражданское движение. Серия 1
Activate: глобальное гражданское движение
1-й сезон
1-я серия

Activate: глобальное гражданское движение (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Activate: The Global Citizen Movement
Документальный18+

Документальный сериал National Geographic посвящен инициативам Глобального гражданского движения по устранению до 2030 года проявлений нищеты во всем мире и рассказывает о специальных кампаниях по борьбе с бедностью, их организаторах и известных активистах из народа и среди знаменитостей.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
47 мин / 00:47

5.9 IMDb