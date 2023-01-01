Activate: глобальное гражданское движение (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Activate: The Global Citizen Movement 1 сезон
Документальные18+
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Сюжет
Документальный сериал National Geographic посвящен инициативам Глобального гражданского движения по устранению до 2030 года проявлений нищеты во всем мире и рассказывает о специальных кампаниях по борьбе с бедностью, их организаторах и известных активистах из народа и среди знаменитостей.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
5.4 IMDb