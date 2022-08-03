Activate: глобальное гражданское движение (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, Activate: The Global Citizen Movement 6 серий
Документальный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Документальный сериал National Geographic посвящен инициативам Глобального гражданского движения по устранению до 2030 года проявлений нищеты во всем мире и рассказывает о специальных кампаниях по борьбе с бедностью, их организаторах и известных активистах из народа и среди знаменитостей.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
5.9 IMDb