А ты знаешь? (сериал, 2016) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

Сериал, который поможет ответить на самые важные для детей вопросы, которые подчас ставят в тупик самых умных родителей. А ты знаешь, как работает пожарная машина, почему рожки для мороженого в форме ко�нуса и что происходит в стиральной машине, когда мы закрываем дверцу?



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