А ты знаешь? (сериал, 2016) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

8.82016, Do You Know?
Документальный, Развивающие0+
О сериале
Сериал, который поможет ответить на самые важные для детей вопросы, которые подчас ставят в тупик самых умных родителей. А ты знаешь, как работает пожарная машина, почему рожки для мороженого в форме конуса и что происходит в стиральной машине, когда мы закрываем дверцу?
СтранаВеликобритания
ЖанрРазвивающие, Документальный
Время14 мин / 00:14
