WinkДетямА ты знаешь?2-й сезон4-я серия
8.82016, Do You Know?
Документальный, Развивающие0+
Этот сериал пока недоступен
А ты знаешь? (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Сериал, который поможет ответить на самые важные для детей вопросы, которые подчас ставят в тупик самых умных родителей. А ты знаешь, как работает пожарная машина, почему рожки для мороженого в форме конуса и что происходит в стиральной машине, когда мы закрываем дверцу?
Сериал А ты знаешь? Сезон 1 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрРазвивающие, Документальный
Время14 мин / 00:14
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb