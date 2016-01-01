А ты знаешь? (сериал, 2016) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

А ты знаешь? Сезон 1. Серия 9
А ты знаешь?
2-й сезон
9-я серия
8.82016, Do You Know?
Документальный, Развивающие0+

О сериале

Сериал, который поможет ответить на самые важные для детей вопросы, которые подчас ставят в тупик самых умных родителей. А ты знаешь, как работает пожарная машина, почему рожки для мороженого в форме конуса и что происходит в стиральной машине, когда мы закрываем дверцу?

Страна
Великобритания
Жанр
Развивающие, Документальный
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb