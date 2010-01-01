А-ля рюс (сериал, 2010) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 6+24 мин
А-ля рюс
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 6+24 мин
А-ля рюс
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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А-ля рюс
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 6+24 мин
А-ля рюс
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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А-ля рюс
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 6+24 мин
А-ля рюс
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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А-ля рюс
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 6+25 мин
А-ля рюс
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 6+24 мин
А-ля рюс
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 6+24 мин
А-ля рюс
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Программа Александры Вертинской о том, как можно использовать русский стиль в современной жизни.
Хохломская роспись, гжельская керамика, дымковские игрушки, палехские миниатюры, оренбургские платки, каслинское ли�тье… Наши традиционные промыслы теперь интересуют, кажется, только иностранцев, сами же мы легкомысленно пренебрегаем доставшимся нам от предков богатством.
Программа «А-ля рюсс», которую можно бесплатно смотреть онлайн в хорошем качестве на more.tv, берется доказать: русские народные ремесла и, шире, русский стиль – это современно! Они могут и должны быть модными!
Зритель убедится в этом сам, увидев в хорошем качестве, насколько уместно, красиво и стильно элементы народного искусства смотрятся в современном интерьере, модной одежде и вообще в жизни. Героями программы станут известные люди, которым ведущая Александра Вертинская бесплатно подскажет интересные дизайнерские идеи в духе той или иной народной традиции.
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