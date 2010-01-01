А-ля рюс (сериал, 2010) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Программа Александры Вертинской о том, как можно использовать русский стиль в современной жизни.

Хохломская роспись, гжельская керамика, дымковские игрушки, палехские миниатюры, оренбургские платки, каслинское ли�тье… Наши традиционные промыслы теперь интересуют, кажется, только иностранцев, сами же мы легкомысленно пренебрегаем доставшимся нам от предков богатством.

Программа «А-ля рюсс», которую можно бесплатно смотреть онлайн в хорошем качестве на more.tv, берется доказать: русские народные ремесла и, шире, русский стиль – это современно! Они могут и должны быть модными!

Зритель убедится в этом сам, увидев в хорошем качестве, насколько уместно, красиво и стильно элементы народного искусства смотрятся в современном интерьере, модной одежде и вообще в жизни. Героями программы станут известные люди, которым ведущая Александра Вертинская бесплатно подскажет интересные дизайнерские идеи в духе той или иной народной традиции.



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