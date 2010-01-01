А-ля рюс (сериал, 2010) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Программа Александры Вертинской о том, как можно использовать русский стиль в современной жизни.

Хохломская роспись, гжельская керамика, дымковские игрушки, палехские миниатюры, оренбургские платки, каслинское литье… Наши традиционные промыслы теперь интересуют, кажется, только иностранцев, сами же мы легкомысленно пренебрегаем доставшимся нам от предков богатством.

Программа «А-ля рюсс», которую можно бесплатно смотреть онлайн в хорошем качестве на more.tv, берется доказать: русские народные ремесла и, шире, русский стиль – это современно! Они могут и должны быть модными!

Зритель убедится в этом сам, увидев в хорошем качестве, насколько уместно, красиво и стильно элементы народного искусства смотрятся в современном интерьере, модной одежде и вообще в жизни. Героями программы станут известные люди, которым ведущая Александра Вертинская бесплатно подскажет интересные дизайнерские идеи в духе той или иной народной традиции.



