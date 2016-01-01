38-ая опергруппа. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
38-ая опергруппа
1-й сезон
3-я серия
8.92016, Squad 38 (38 sagidongdae)
Криминал, Драма16+

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38-ая опергруппа (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Особый отдел полиции Сеула занимается расследованием крупных случаев уклонения от налогов, а помогать им будет известный мошенник, который знаком со всеми скрытыми махинациями.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb